Газета Сегодня закрывается
В Украине перестанут печатать популярную газету, которая выходила с 1997 года. Последний номер выйдет 27 сентября.
Медиа Группа Украина, которая входит в холдинг СКМ Рината Ахметова, решила приостановить издание ежедневной общественно-политической газеты Сегодня, сообщает пресс-служба компании.
По их информации, 27 сентября выйдет последний номер ежедневной газеты. При этом в медиахолдинге уверяют, что продолжат предоставлять информацию на сайте и в теленовостях.
Компания аргументировала свое решение тем, что мировой медиарынок развивается и глобально движется в сторону цифровых масс-медиа.
Отметим, газета Сегодня издавалась в Украине ежедневно с 1997 года.
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