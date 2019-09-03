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Газета Сегодня закрывается

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В Украине перестанут печатать популярную газету, которая выходила с 1997 года. Последний номер выйдет 27 сентября.
27 сентября выйдет последний номер ежедневной газеты.
27 сентября выйдет последний номер ежедневной газеты.
Сегодня.ua

Медиа Группа Украина, которая входит в холдинг СКМ Рината Ахметова, решила приостановить издание ежедневной общественно-политической газеты Сегодня, сообщает пресс-служба компании.

По их информации, 27 сентября выйдет последний номер ежедневной газеты. При этом в медиахолдинге уверяют, что продолжат предоставлять информацию на сайте и в теленовостях.

Компания аргументировала свое решение тем, что мировой медиарынок развивается и глобально движется в сторону цифровых масс-медиа.

Отметим, газета Сегодня издавалась в Украине ежедневно с 1997 года.

Ранее сообщалось о том, что Зеленский поставил задачи правительству.

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Теги: СМИ, Сегодня, газета, Ринат Ахметов, украинские СМИ
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
CasperW    03.09.2019, 10:28
Оценка:  -2
CasperW
когда закрыается?
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