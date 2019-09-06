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"Зима близко": Нафтогаз начал публиковать список должников

Комментариев: 1
Холдинг планирует раз в неделю публиковать список недобросовестных теплопроизводителей.
Городам будут отключать газ за крупные долги
Городам будут отключать газ за крупные долги
depositphotos.com

Нафтогаз начал еженедельную публикацию списков предприятий-должников. Об этом сообщает пресс-служба.

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“Опубликовали перечень “тепловиков“, долги которых ставят под угрозу своевременный старт отопительного сезона в их населенных пунктах“ - говорится в сообщении. 

На данный момент в список включены 142 должника при общем количестве 1316 теплопроизводителей. В таблице есть данные о долгах и суммах, которые необходимо оплатить, чтобы получить газ на условиях ПСО.

Список должников по городу Киеву
Список должников по городу Киеву
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Зима уже близко. И чтобы у нас были законные основания возобновить газоснабжение перед началом отопительного сезона, теплопроизводитель должен придерживаться требований законодательства и рассчитываться - подчеркнули в Нафтогазе

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Ранее Нафтогаз предлагал купить газ на зиму с существенной скидкой. Услуга актуальна для тех, у кого установлено индивидуальное отопление.

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Теги: газ, Нафтогаз, долги, ТЭЦ, тэс
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  06.09.2019, 12:24
Оценка:  +1
гость
Да, блин, уберите вы уже компанию-прокладку Нафтогаз. Добычей газа практически не занимаются, нагибают всю страну, да еще и з/п+премии получают больше, чем аналогичные руководители в Норвегии. Что за херню придумали при Порошенко с полным иностранным контролем?
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