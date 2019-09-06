"Зима близко": Нафтогаз начал публиковать список должников
Нафтогаз начал еженедельную публикацию списков предприятий-должников. Об этом сообщает пресс-служба.
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“Опубликовали перечень “тепловиков“, долги которых ставят под угрозу своевременный старт отопительного сезона в их населенных пунктах“ - говорится в сообщении.
На данный момент в список включены 142 должника при общем количестве 1316 теплопроизводителей. В таблице есть данные о долгах и суммах, которые необходимо оплатить, чтобы получить газ на условиях ПСО.
Зима уже близко. И чтобы у нас были законные основания возобновить газоснабжение перед началом отопительного сезона, теплопроизводитель должен придерживаться требований законодательства и рассчитываться - подчеркнули в Нафтогазе
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Ранее Нафтогаз предлагал купить газ на зиму с существенной скидкой. Услуга актуальна для тех, у кого установлено индивидуальное отопление.
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