"Зима близко": Нафтогаз начал публиковать список должников

На данный момент в список включены 142 должника при общем количестве 1316 теплопроизводителей. В таблице есть данные о долгах и суммах, которые необходимо оплатить, чтобы получить газ на условиях ПСО.

Список должников по городу Киеву Скрин видео

Зима уже близко. И чтобы у нас были законные основания возобновить газоснабжение перед началом отопительного сезона, теплопроизводитель должен придерживаться требований законодательства и рассчитываться - подчеркнули в Нафтогазе

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Ранее Нафтогаз предлагал купить газ на зиму с существенной скидкой. Услуга актуальна для тех, у кого установлено индивидуальное отопление.

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