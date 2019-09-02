Нафтогаз предлагает купить газ на зиму с существенной скидкой: Как это сделать
Услуга актуальна для тех, у кого установлено индивидуальное отопление .
Нафтогаз предлагает украинцам сэкономить, купив газ на зиму уже сейчас. Летняя цена с НДС составляет 5 720 гривен, что как минимум на 25% дешевле, чем в отопительный сезон.
Об этом сообщает ТСН.
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По предварительным подсчетам, стоимость газа в зимний период составит 8500 грн. Приобрести газ со скидкой можно до 25 сентября. Всего Нафтогаз планирует продать 100 млн кубов. Пользоваться газом можно будет с 1 октября по 31 марта.
- Как приобрести газ по летней цене на зиму?
- Гражданину нужно посетить центр обслуживания клиентов своей газоснабжающей организации с паспортом.
- Заключить дополнительное соглашение с типовым договором поставки газа;
- Сделать подписку и пользоваться дешевым газом во время отопительного сезона.
Ранее в Украине оценили риски из-за Турецкого потока. После запуска Турецкого потока Укрнаина почти полностью потеряет транзит газа по южному направлению.
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