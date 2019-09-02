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Нафтогаз предлагает купить газ на зиму с существенной скидкой: Как это сделать

Комментариев: 1
Услуга актуальна для тех, у кого установлено индивидуальное отопление .
Программа действует, но не везде
Программа действует, но не везде
depositphotos.com

Нафтогаз предлагает украинцам сэкономить, купив газ на зиму уже сейчас. Летняя цена с НДС составляет 5 720 гривен, что как минимум на 25% дешевле, чем в отопительный сезон.

Об этом сообщает ТСН.

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По предварительным подсчетам, стоимость газа в зимний период составит 8500 грн. Приобрести газ со скидкой можно до 25 сентября. Всего Нафтогаз планирует продать 100 млн кубов. Пользоваться газом можно будет с 1 октября по 31 марта.

  • Как приобрести газ по летней цене на зиму?
  1. Гражданину нужно посетить центр обслуживания клиентов своей газоснабжающей организации с паспортом. 
  2. Заключить дополнительное соглашение с типовым договором поставки газа;
  3. Сделать подписку и пользоваться дешевым газом во время отопительного сезона.

Регионы, в которых можно приобрести газ по летним ценам
Регионы, в которых можно приобрести газ по летним ценам
Нафтогаз

Ранее в Украине оценили риски из-за Турецкого потока. После запуска Турецкого потока Укрнаина почти полностью потеряет транзит газа по южному направлению.

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Теги: Нафтогаз, газ, купить, цена
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  02.09.2019, 17:16
Оценка:  -1
гость
И откуда у людей деньги, чтоб СРАЗУ на всю зиму купить газ? Это минимум 30-40 тыс гривен. Брать кредит? так не всем дадут и на % больше потеряешь. Еще и субсидию потом не дадут!
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