Нафтогаз предлагает купить газ на зиму с существенной скидкой: Как это сделать

Услуга актуальна для тех, у кого установлено индивидуальное отопление .

Программа действует, но не везде depositphotos.com

Нафтогаз предлагает украинцам сэкономить, купив газ на зиму уже сейчас. Летняя цена с НДС составляет 5 720 гривен, что как минимум на 25% дешевле, чем в отопительный сезон.

Об этом сообщает ТСН.

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По предварительным подсчетам, стоимость газа в зимний период составит 8500 грн. Приобрести газ со скидкой можно до 25 сентября. Всего Нафтогаз планирует продать 100 млн кубов. Пользоваться газом можно будет с 1 октября по 31 марта.

Как приобрести газ по летней цене на зиму?

Гражданину нужно посетить центр обслуживания клиентов своей газоснабжающей организации с паспортом. Заключить дополнительное соглашение с типовым договором поставки газа; Сделать подписку и пользоваться дешевым газом во время отопительного сезона.

Регионы, в которых можно приобрести газ по летним ценам Нафтогаз

Ранее в Украине оценили риски из-за Турецкого потока. После запуска Турецкого потока Укрнаина почти полностью потеряет транзит газа по южному направлению.

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