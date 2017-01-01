Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Коломойский рассказал, как Украине избежать дефолта

Комментариев: 0
По мнению бизнесмена, страна нуждается во "всеобщей национализации".
Игорь Коломойский
Игорь Коломойский
Скриншот видео

Украинский олигарх Игорь Коломойский рассказал, как стране избежать дефолта. По его словам, стране необходима “всеобщая национализация крупных государствообразующих предприятий“.

Об этом он сообщил в интервью Цензор.

Читай также: “Нам до задницы ваш газ“: Коломойский заявил, что газ РФ Украине не нужен

По мнению бизнесмена, “в нескольких отраслях нам нужен государственный капитализм“. При этом Коломойский отметил “схему Роттердам+“. По его подсчетам, за 3.5 года Украину было “ограблено на 4,2 миллиарда долларов“.

Читай также: Коломойский рассказал, сколько денег было вложено в президентскую кампанию-2019

“Украина производит 180 миллиардов киловатт-часов в год. 50% производит атомная энергетика. 40% производит тепловая. 40 от 180 составляет 72 миллиарда киловатт. У Ахметова 70-80% тепловой генерации в руках, и при этом его не признают монополистом! У него под контролем выработка приблизительно 50 миллиардов киловатт-часов. Государство у него выкупало это по цене 1,9-2,00 гривни за киловатт-час. Выкупали всегда дороже оптовых цен. Себестоимость составляет 80-90 копеек. Оптовая цена с начала действия “Роттердам+“ и по июнь 2018 года колебалась от 1 гривни до 1,618 гривни. Разница между ценой покупки государством и оптовой ценой составляла не менее 50 копеек - 2 цента. 50 миллиардов киловатт-часов потребления умножаем на 2 цента - получается миллиард долларов в год – чистая прибыль“ – подчеркнул Коломойский.

Ранее Коломойский назвал имя возможного премьер-министра. Бизнесмен назвал имена двух фаворитов гонки.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: игорь коломойский, Украина, дефолт
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь