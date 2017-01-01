Коломойский рассказал, как Украине избежать дефолта

По мнению бизнесмена, страна нуждается во "всеобщей национализации".

Украинский олигарх Игорь Коломойский рассказал, как стране избежать дефолта. По его словам, стране необходима “всеобщая национализация крупных государствообразующих предприятий“.

Об этом он сообщил в интервью Цензор.

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По мнению бизнесмена, “в нескольких отраслях нам нужен государственный капитализм“. При этом Коломойский отметил “схему Роттердам+“. По его подсчетам, за 3.5 года Украину было “ограблено на 4,2 миллиарда долларов“.

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“Украина производит 180 миллиардов киловатт-часов в год. 50% производит атомная энергетика. 40% производит тепловая. 40 от 180 составляет 72 миллиарда киловатт. У Ахметова 70-80% тепловой генерации в руках, и при этом его не признают монополистом! У него под контролем выработка приблизительно 50 миллиардов киловатт-часов. Государство у него выкупало это по цене 1,9-2,00 гривни за киловатт-час. Выкупали всегда дороже оптовых цен. Себестоимость составляет 80-90 копеек. Оптовая цена с начала действия “Роттердам+“ и по июнь 2018 года колебалась от 1 гривни до 1,618 гривни. Разница между ценой покупки государством и оптовой ценой составляла не менее 50 копеек - 2 цента. 50 миллиардов киловатт-часов потребления умножаем на 2 цента - получается миллиард долларов в год – чистая прибыль“ – подчеркнул Коломойский.

Ранее Коломойский назвал имя возможного премьер-министра. Бизнесмен назвал имена двух фаворитов гонки.

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