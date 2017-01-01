Северный поток-2 готовят к санкциям - СМИ

Компания-оператор строительства газопровода отрабатывает сценарии завершения проекта на случай введения санкций.

Компания Nord Stream 2 AG, которая является оператором Северного потока-2 тестирует сценарии завершения строительства газопровода в случае введения санкций со стороны США. Об этом сообщил глава австрийской OMV Райнер Зеле в кулуарах Мирового нефтяного конгресса в Абу-Дуби, пишет ТАСС.

Читай также: Россия блокирует транзит угля в Украину - СМИ "Это должен решать оператор проекта, Nord Stream 2 AG. Абсолютно уверен в том, что они проверяют разные сценарии и готовятся ко всему", - сказал он, отвечая на вопрос, рассматривается ли возможность привлечения российского подрядчика в случае введения санкций в отношении действующих партнеров проекта.

"Все, что я вижу сейчас, это то, что проект построен на 80%, почти полностью профинансирован, я не знаю, против чего тут вводить санкции", - сказал Зеле, добавив, что "абсолютно устал" от этих угроз.

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Напомним, в июне в Конгрессе США согласовали закон о введении санкций против компаний, связанных со строительством российского трубопровода Северный поток-2.

Инициатива предусматривает ограничения против лиц и компаний, которые продают или сдают в аренду морские суда для строительства Северного потока-2, а также предоставляют финансовую и техническую поддержу или обеспечивают страхование таких судов.

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