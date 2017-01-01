Обыски в ПриватБанке: Полицейские рассказали, что произошло

Обыски полиция проводила в трех зданиях ПриватБанка в Днепре. Правоохранители подозревают сотрудников в растрате чужого имущества.

Обыски в ПриватБанке в Днепре прошли в трех зданиях, сотрудников подозревают в растрате чужого имущества. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Днепропетровской области.

По сообщению полиции, обыски прошли в соответствии с решением Октябрьского районного суда Днепра.

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“Во время досудебного расследования предварительно было установлено, что должностные лица, злоупотребляя своим служебным положением, совершили растрату чужого имущества в крупных размерах. В настоящее время досудебное расследование продолжается“, - рассказали в полиции.

Отметим, ранее в пресс-службе банка сообщили, что основанием для обыска стало якобы превышение должностными лицами банка своих полномочий при заключении договоров с ведущими международными и украинскими рекрутинговыми, консалтинговыми и юридическими компаниями. Отмечается, что следственные действия уголовного производства открыты по ч. 1 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением).

Ранее сообщалось, что в ПриватБанке идут обыски. Правоохранительные органы обыскивают одно из отделений ПриватБанка. Документы и технику не изымают.

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