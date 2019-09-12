Газпром и Нафтогаз подготовили новые взаимные иски

Российская компания пытается получить от Нафтогаза два миллиарда долларов, а Нафтогаз от Газпрома - 14 миллиардов.

Российский Газпром инициировал новый арбитраж против Нафтогаза после того, как проиграл предыдущий. К концу октября украинская компания предоставит встречные исковые требования. Об этом в среду, 11 сентября, рассказал исполнительный директор группы Нафтогаз Юрий Витренко комментарии УНН.

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"Газпром инициировал новый арбитраж после того, как он проиграл предыдущий. В новом арбитраже требования Газпрома фактически сводятся к тому, что они хотят отменить решение предыдущего арбитража - по крайней мере в части того, чтобы не они были должны нам три миллиарда долларов сейчас с процентами, а мы должны были им за газ, который был поставлен в Украину и не был оплачен в полном объеме - два миллиарда долларов", - сказал Витренко.

По его словам, со стороны России, фактически, стоимость исковых требований сейчас составляет пять миллиардов долларов.

Нафтогаз, в свою очередь, требует пересмотра транзитного тарифа и к концу октября эти исковые требования будут поданы.

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"Эти встречные требования, основная часть - это просмотр транзитного тарифа, который должен привести к выплатам со стороны Газпрома Украине, Нафтогазу, компенсации в объеме 11-14 млрд долларов. Но есть и другие исковые требования, например, компенсировать нам разницу между стоимостью газа, который мы покупали на европейском рынке, и стоимостью газа, который Газпром должен поставлять нам по контракту после того, как предыдущий арбитраж изменил цену. Это тоже речь идет о сотнях миллионов долларов", - пояснил он.

Витренко также рассказал, что арбитражи с Газпромом стоят миллионы долларов в год, однако, по его словам, эти деньги окупаются.

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"Работает довольно мощная команда со стороны Нафтогаза, относительно внешних юристов. В принципе, мы говорим о миллионах долларов в год. Предыдущий арбитраж длился пять лет, соответственно, мы можем посчитать. Но с другой стороны, например, благодаря этому арбитражу мы добились того, что мы не должны Газпрому по так называемому "бери или плати" принципу. Если посчитать, до конца контракта это составило бы 80 млрд долларов. То есть мы не платим эти 80 млрд долларов", - сказал Витренко.

Он подчеркнул, что с финансовой точки зрения гораздо выгоднее платить юристам и ходить в суды вместо того, чтобы платить десятки миллиардов долларов Газпрому.

Ранее сообщалось, что РФ построила 66% морского участка Турецкого потока. Газпром по двум ниткам уложил более 1230 километров труб газопровода Турецкий поток, что составляет 66% от общей протяженности морского участка.

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