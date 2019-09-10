Россия блокирует транзит угля в Украину - СМИ

На ограничения транзита угля в Украину Россией пожаловались Казахстан и Кыргызстан. РФ тем временем поставки резко увеличила.

Казахстан и Кыргызстан не могут поставлять уголь в Украину в полном объеме Getty Images

Кыргызстан и Казахстан обвиняют Россию в препятствовании поставок их угля в Украину, пишет Коммерсантъ во вторник, 10 сентября.

Читай также: США направили в Украину экспертов, которые помогут “пережить“ зиму-2020 Издание напоминает, что с июня уголь и некоторые нефтепродукты поставляются Украине из России только по спецразрешениям. Транзитных грузов эти ограничения касаться не должны.

Однако на консультациях в конце августа представитель палаты предпринимателей Казахстана Атамекен сообщил, что Минэкономразвития РФ не согласовывает объемы транзита казахстанского угля для Украины. Он отметил, что неясно, на основании каких норм международного права, союзных договоров и соглашений Россия квотирует угольный экспорт.

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Как отмечается, действия России неправомерными назвал также начальник главного управления экономической интеграции Минэкономики Беларуси Алексей Мацевило.

В Минэкономразвития РФ заявили, что о согласовании транзита Россия и Казахстан договорились 3 июня. После согласования с “заинтересованными органами власти и утверждения правительством РФ“ министерство сообщает заявителям квоты на вывоз продукции из России в Украину. Представитель министерства подтвердил, что с июля не все заявки Казахстана согласовываются полностью, но добавил, что казахстанские экспортеры вывозят даже одобренные объемы.

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По итогам консультаций Евразийская экономическая комиссия попросила Казахстан и Кыргызстан предоставить информацию об издержках, с которыми они сталкиваются при транзите угля в Украину через Россию. После этого решат, будет ли начато официальное расследование против России.

Накануне стало известно, что газовые переговоры между Украиной и Россией состоятся 19 сентября.

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