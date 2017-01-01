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Ограничения OPAL для Газпрома вступили в силу

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Российскому газовому концерну ограничили доступ к транзитным мощностям трубопровода OPAL.
OPAL ограничил Газпрому возможности транзита газа
OPAL ограничил Газпрому возможности транзита газа
Getty Images

OPAL Gastransport GmbH ввел ограничения для Газпрома в использовании транзитных мощностей газопровода, сообщает ТАСС.

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В компании сообщили, что в связи с решением суда ввели необходимые меры, чтобы ограничить "сбыт и использование частично регулируемых открытых транзитных мощностей".

"С этой минуты больше невозможно резервировать частично регулируемые открытые мощности по забору и отбору", - подчеркнули в компании.

Как сообщалось, суд ЕС по иску Польши 10 сентября отменил решение Еврокомиссии от 2016 года, по которому Газпром мог полностью использовать мощности газопровода OPAL, принимающего газ Северного потока.

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Теги: Россия, газ, Газпром, Германия, транзит газа, OPAL
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