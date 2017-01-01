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Укрзализныця показала результаты ремонта плацкартного вагона

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В отремонтированном вагоне установили новые полки, окна, светодиодные светильники и систему кондиционирования воздуха. Ремонт вагона стоит вдвое дешевле, чем покупка нового.
Укрзализныця отремонтировала первый плацкартный вагон
Укрзализныця отремонтировала первый плацкартный вагон
uz.gov.ua

Укрзализныця показала первый плацкартный вагон, который капитально отремонтировали в собственном депо Каховка. Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.

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В вагоне изменили интерьер, установили новые полки, окна, светодиодные светильники и систему кондиционирования воздуха. Верхние полки оборудованы защитным бортиком.

Также установили новые туалетные комплексы закрытого типа и системы видеонаблюдения.

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Ремонт одного вагона стоит около 10,5 млн грн ($400 тыс.). В Укрзализныце говорят, что это вдвое дешевле, чем покупать новый. Благодаря ремонту срок службы вагона возрастет на 14 лет.

По словам руководителя компании Евгения Кравцова, в этом году модернизировали три плацкартных вагона. В планах компании отремонтировать около 200 плацкартных вагонов.

Ранее сообщалось о том, что Укрзализныця может избавиться от традиционных подстаканников.

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Теги: ремонт, вагоны, Укрзализныця, плацкарт
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