Альфа-Банк получил разрешение "поглотить" Укрсоцбанк - НБУ

Альфа-Банк присоединит Укрсоцбанк по упрощенной процедуре, что ускорит процесс в 4-5 раз.

Национальный банк разрешил Альфа-Банку присоединить Укрсоцбанк по упрощенной процедуре. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Читай также: “Брак по расчету“: Укрсоцбанк полностью уходит “под крыло“ Альфа-Банка Как отмечается, в результате реорганизацииАльфа-Банк станет правопреемником всех прав и обязанностей Укрсоцбанка в отношении его клиентов и контрагентов.

Кроме того, Альфа-Банк в порядке правопреемства обретет все права по переданным ему активам, а также обязанности должника по требованиям вкладчиков по переданным обязательствам без необходимости внесения изменений в соответствующие договоры.

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Разрешение НБУ предоставлено 12 сентября в соответствии с положениями закона Об упрощении процедур реорганизации и капитализации банков. Этот закон дает возможность провести реорганизацию банков путем присоединения по упрощенной процедуре, срок которой уменьшен в несколько раз - с 18 до трех-четырех месяцев.

В прошлом году реорганизацию путем присоединения по упрощенной процедуре провелил Экспресс-Банк и Индустриалбанк, а также КБ Центр и ПМТБ Банк.

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