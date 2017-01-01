Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Альфа-Банк получил разрешение "поглотить" Укрсоцбанк - НБУ

Комментариев: 0
Альфа-Банк присоединит Укрсоцбанк по упрощенной процедуре, что ускорит процесс в 4-5 раз.
Альфа-Банк поглощает Укрсоцбанк
Альфа-Банк поглощает Укрсоцбанк
my-banks.info

Национальный банк разрешил Альфа-Банку присоединить Укрсоцбанк по упрощенной процедуре. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Читай также: “Брак по расчету“: Укрсоцбанк полностью уходит “под крыло“ Альфа-Банка

Как отмечается, в результате реорганизацииАльфа-Банк станет правопреемником всех прав и обязанностей Укрсоцбанка в отношении его клиентов и контрагентов.

Кроме того, Альфа-Банк в порядке правопреемства обретет все права по переданным ему активам, а также обязанности должника по требованиям вкладчиков по переданным обязательствам без необходимости внесения изменений в соответствующие договоры.

Читай также: Приватбанк сделал заявление: Неизвестные пытаются завладеть документами банка

Разрешение НБУ предоставлено 12 сентября в соответствии с положениями закона Об упрощении процедур реорганизации и капитализации банков. Этот закон дает возможность провести реорганизацию банков путем присоединения по упрощенной процедуре, срок которой уменьшен в несколько раз - с 18 до трех-четырех месяцев.

В прошлом году реорганизацию путем присоединения по упрощенной процедуре провелил Экспресс-Банк и Индустриалбанк, а также КБ Центр и ПМТБ Банк.

Ранее мы писали, что банкирам, обманывающим клиентов, придется платить штрафы. Их буду наказывать за недостоверную информацию по кредитованию. 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram  

Поделись:
Теги: банки, НБУ, банки Украины, Альфа-Банк, Банковская система, Укрсоцбанк
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь