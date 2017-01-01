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В Нафтогазе оценили результаты газовых переговоров

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Переговоры по новому контракту на транзит газа так и не нечались, поэтому стоит готовится к его прекращению, заявил Витренко.

Украине следует продолжить подготовку к прекращению транзита российского газа, поскольку переговоры о новом контракте так и не начались. Об этом заявил исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко по итогам газовых переговоров, которые состоялись накануне в Брюсселе.

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“Как и ожидалось, до самих переговоров так и не дошли: российская сторона пока не принимает консолидированную позицию европейской и украинской стороны, что отказ от выполнения решения Стокгольмского арбитража не может быть предпосылкой для начала переговоров по новому контракту на транзит“, - написал он в Facebook.

В то же время Витренко положительно оценил готовность сторон “продолжить консультации по внедрению в Украине европейских правил и их применению к новому транзитному контракту“, но предупредил о необходимости готовиться к прекращению транзита газа с 1 января в связи с затягиванием переговоров.

“Ну и не давать использовать эти трехсторонние «консультации» как оправдание строительства Северного Потока-2“, - резюмировал он.

Напомним, министр энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель по итогам переговоров исключил возможность неподписания нового транзитного контракта с Россией.

По словам министра энергетики России Александра Новака, консультации были конструктивными, впервые за многие годы. По его словам, Россия предложила продлить соглашение на транзит газа через Украину на короткий срок, в случае если не будут внедрены новые требования ЕС. 

Новый раунд переговоров намечен на конец октября.

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Теги: Россия, Украина, газ, Нафтогаз, Витренко, газовые контракты, транзит газа, газовые переговоры
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