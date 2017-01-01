НБУ не обнаружил нарушений при выдаче кредита VAB Банку

Кредит был предназначен для выплаты средств вкладчикам. Регулятор отрицает нецелевое использование этих денег.

В 2014 году стабилизационный кредит в размере 1,2 млрд гривен VAB Банку был выделен без нарушений процедуры. Об этом говорится в заявлении Национального банка Украины, опубликованном на его странице в Facebook в четверг, 14 ноября.

“Национальный банк придерживался процедур выдачи стабилизационного кредита. НБУ определил целевое использование средств – выплата средств вкладчикам. Нецелевого использования средств НБУ не обнаружено, – говорится в комментарии. – Средства были направлены на выплату вкладчикам. Все средства были использованы на выплаты 80 тыс. вкладчикам в течение 18 дней. В среднем банк выплачивал ежедневно более 100 млн грн“.

При этом в НБУ подчеркнули, что в обеспечение по кредиту владелец VAB Банка Олег Бахматюк заключил с НБУ договор личного поручительства, согласно которому лично поручился всеми доходами и имуществом.

“Всего в НБУ есть личные поручительства Бахматюка на сумму 8,6 млрд грн. Также подконтрольная ему Станиславская торговая компания предоставила в залог недвижимость в Ивано-Франковске. Независимый оценщик оценил ее в 1,2 млрд грн“, – отмечается в комментарии.

В НБУ пояснили, что регулятор является кредитором последней инстанции для банков, чтобы обеспечить финансовую стабильность.

“В 2014 году, когда Украину накрыл кризис, а у банков стояли очереди вкладчиков, не возникало вопроса “выдавать рефинансирование или нет“. Заемщики не могли обслуживать кредиты, а банки – вовремя возвращать депозиты. VAB Банк – не исключение. Всего в 2014 году VAB Банк получил кредиты на 3 млрд грн, в том числе в октябре – 1,2 млрд грн“, – говорится в комментарии.

Также в НБУ сообщили, что по двум своими банками Олег Бахматюк задолжал НБУ 10,6 млрд грн, и поскольку он самостоятельно не погасил по этим долгам ни копейки, регулятор с 2015 года подал более 50 исков в суды против него и его компаний.

“Есть 19 судебных решений в пользу НБУ, которые вступили в законную силу по банку Финансовая инициатива, и ни одного решения, которое вступило в силу в отношении VAB Банку. Однако даже 19 побед не позволили пока обеспечить погашение долгов: реализация имущества Государственной исполнительной службой идет на удивление вяло“, – отмечается в комментарии.

Напомним, НАБУ задержало чиновников НБУ по делу VAB Банка.

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