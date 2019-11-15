Бахматюк должен государству почти 30 млрд гривен – НБУ

Задолженность Олега Бахматюка перед НБУ обеспечена его личными поручительствами об их погашении на общую сумму 8,6 млрд гривен и имущественными поручительствами его компаний.

Бывший владелец VAB Банка и банка Финансовая инициатива бизнесмен Олег Бахматюк должен государству 29,3 млрд гривен. Об этом сообщает на странице Национального банка Украины в Facebook в пятницу, 15 ноября.

“Задолженность Бахматюка перед государством больше, чем предусмотренные средства на лекарства для украинцев в Госбюджете-2020“, – отметили в Нацбанке.

Так, сумма долга Бахматюка состоит из:

11 млрд гривен – Фонду гарантирования вкладов физических лиц, который выплатил эту сумму вкладчикам двух банков – Финансовая инициатива и VAB Банка, владельцем которых был Бахматюк;

10,6 млрд гривен – НБУ по кредитам рефинансирования, выданным упомянутым банкам;

7,7 млрд гривен – трем государственным банкам.

Отмечается, что для гарантирования возврата средств по кредитам рефинансирования, НБУ в свое время не только добился от Бахматюка официального признания себя владельцем Финансовой инициативы и VAB Банка, но и впервые заключил с ним договор личного поручительства.

“Задолженность Бахматюка перед НБУ обеспечена его личными поручительствами о их погашении на общую сумму 8,6 млрд гривен и имущественными поручительствами его компаний“, – говорится в сообщении.

В НБУ добавили, что подали против Бахматюка и его компаний более 50 исков в суды, чтобы “эти поручительства превратились в реальный возврат средств“.

“Однако даже 19 побед в судах не позволили пока обеспечить погашение долгов: реализация имущества Государственной исполнительной службой идет на удивление вяло“, – резюмировали в НБУ.

Накануне сообщалось, что Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для шести человек по делу VAB Банка. Их подозревают в завладении 1,2 млрд гривен стабилизационного кредита НБУ, выданного в 2014 году VAB Банку Олега Бахматюка. Также НАБУ заочно объявило о подозрении самому Бахматюку.

Напомним, НБУ не обнаружил нарушений при выдаче кредита VAB Банку.



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