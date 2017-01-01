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Нафтогаз назначил руководителя для проблемных ТЭЦ Дубневичей

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Новым руководителем Новороздольской и Новояворовской ТЭЦ стал Иван Сорока. Это один из пунктов плана действий по решению ситуации с теплоснабжением городов.
Нафтогаз назначил руководителя для проблемных ТЭЦ Дубневичей
Нафтогаз назначил руководителя для проблемных ТЭЦ Дубневичей
depositphotos.com

Компания Нафтогаз Украина назначила новым руководителем Новороздольской и Новояворовской ТЭЦ Ивана Сороку. Об этом сообщает пресс-службу компании.

Так, был выполнен один из пунктов плана действий по решению ситуации с теплоснабжением городов Новояворовск и Новый Раздел.

“Мы уверены, что выбранная кандидатура в полной мере соответствует вызовам и неотложной задачей, с которыми столкнулось сегодня предприятие“, - прокомментировал назначение Ивана Сороки директор по энергоэффективности и управления имуществом группы Нафтогаз Виталий Щербенко.

Напомним, в Газпроме назвали условия контракта с Нафтогазом.

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Теги: Нафтогаз, Тепло, ТЭЦ, Дубневич, теплоснабжение
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