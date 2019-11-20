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Райффайзен Банк внес залог за Писарука

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Суд не стал арестовывать Писарука. Банк внес пять миллионов гривен залога за своего председателя правления.
За Писарука внесли залог
За Писарука внесли залог
НБУ

Райффайзен Банк Аваль внес 5 миллионов гривен залога за председателя правления банка Александра Писарука. Об этом в среду, 20 ноября, сообщают Українські Новини со ссылкой на представителя банка.

Ранее Антикоррупционный суд избрал в отношении Писарука меру пресечения в виде залога в сумме 5 млн гривен.

Райффайзен Банк Аваль сообщил, что выполнит все соответствующие действия по внесению залога согласно требованию суда.

Напомним, Райффайзен прокомментировал задержание главы банка.

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Теги: залог, банкиры, Райффайзен Банк Аваль
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