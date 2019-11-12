Райффайзен прокомментировал задержание главы банка

В банке уверены, что с председателя правления финучреждения снимут подозрения, которое объявило НАБУ.

Задержание председателя правления Райффайзен банк Аваля Александра Писарука никак не связано с его деятельностью в банке. В учреждении уверены, что все подозрения в отношении него будут сняты, сообщает пресс-служба банка во вторник, 12 ноября.

“Мы убеждены в том, что с г-на Писарука будут сняты все подозрения в неправомерных действиях и что он всегда придерживался наивысших профессиональных и этических норм, работая как в Райффайзен Банке Аваль, так и в течение многих лет в МВФ и других международных институциях“, - прокомментировал событие председатель Наблюдательного совета Райффайзен Банка Аваль Мартин Грюлль.

В Авале отмечают, что банк придерживается требований украинского и международного законодательства, корпоративных правил и процедур.

“Банк высоко ценит собственную репутацию надежного и прозрачного банка“, - подчеркивают в сообщении.

Тем временем, Национальное антикоррупционное бюро сообщает, что объявило о подозрении Писаруку.

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Кроме него объявили подозрение еще семи лицам в завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита, предоставленного Национальным банком ПАО ВиЭйБи Банк.

Речь идет о бывшем первом заместителе председателя НБУ; экс-директоре Генерального департамента банковского надзора; бывшем и.о. начальника управления НБУ по г. Киеву и Киевской обл.; экс-главе наблюдательного совета ВиЭйБи Банк; экс-заместителе председателя правления ВиЭйБи Банк; трех должностных лицах частных компаний, связанных с бенефициарными владельцами ВиЭйБи Банк.

Напомним, НАБУ задержало чиновников НБУ по делу VAB Банка.

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