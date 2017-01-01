Коболев назвал сроки завершения разделения Нафтогаза

Во второй половине декабря Оператор ГТС Украины получит сертификат. Также предстоит передача активов новой компании.

Сертификация нового оператора газотранспортной системы Украины ожидается во второй половине декабря. Об этом в пятницу, 22 ноября, сообщил глава Нафтогаза Андрей Коболев в Facebook.

Он напомнил, что сегодня НКРЭКУ одобрила предварительное решение о сертификации ООО Оператор ГТС Украины.

“Это означает, что очередной важный шаг на пути к отделению оператора ГТС успешно сделан. Окончательное решение ожидаем во второй половине декабря. Нас ожидает еще много работы, связанной с передачей ГТС под контроль Минфина и трансфером активов между Укртрансгазом и новым оператором ГТС“, - подчеркнул он.

Глава Нафтогаза добавил, что в ближайшее время пакет документов направят в Секретариат Энергосообщества, также ожидается согласование от европейского регулятора.

Напомним, НАК оценил, за сколько окупится “скидка Путина“.

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