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Коболев назвал сроки завершения разделения Нафтогаза

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Во второй половине декабря Оператор ГТС Украины получит сертификат. Также предстоит передача активов новой компании.
Оператор ГТС Украины получит сертификат в декабре
Оператор ГТС Украины получит сертификат в декабре
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Сертификация нового оператора газотранспортной системы Украины ожидается во второй половине декабря. Об этом в пятницу, 22 ноября, сообщил глава Нафтогаза Андрей Коболев в Facebook.

Он напомнил, что сегодня НКРЭКУ одобрила предварительное решение о сертификации ООО Оператор ГТС Украины.

“Это означает, что очередной важный шаг на пути к отделению оператора ГТС успешно сделан. Окончательное решение ожидаем во второй половине декабря. Нас ожидает еще много работы, связанной с передачей ГТС под контроль Минфина и трансфером активов между Укртрансгазом и новым оператором ГТС“, - подчеркнул он.

Глава Нафтогаза добавил, что в ближайшее время пакет документов направят в Секретариат Энергосообщества, также ожидается согласование от европейского регулятора.

Напомним, НАК оценил, за сколько окупится “скидка Путина“.

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Теги: ГТС, Нафтогаз, газотранспортная система, Андрей Коболев
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