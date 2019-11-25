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Tesla получила тысячи заказов на электропикап Cybertruck

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Во время презентации у бронированного электрического пикапа от Tesla треснуло стекло. Оно не выдержало бросок металлическим шаром.
Илон Маск представил пикап Cybertruck
Илон Маск представил пикап Cybertruck
theverge.com
Генеральный директор Tesla Илон Маск сообщил в Twitter, что Tesla уже получила 146 тысяч заказов на новый электрический пикап Cybertruck, презентация которого состоялась 21 ноября в Лос-Анджелесе. 
 
Ожидается, что клиенты получат первые пикапы в начале 2021 года.
 
 
На презентации публике показали бронированный автомобиль трапециевидной формы, стоимость которого будет начинаться от 39,9 тысяч долларов.
 
Чтобы продемонстрировать прочность металлического корпуса Маск ударил по нему кувалдой. Затем он попросил главного конструктора Tesla бросить металлический шар в одно из бронированных окон пикапа – окно треснуло.

Напомним, Tesla построит свой первый европейский завод в Германии.

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Теги: Tesla Motors, пикап, Илон Маск
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  25.11.2019, 14:58
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Похоже уже все автопроизводители переходят на разработку электромобилей
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