Tesla получила тысячи заказов на электропикап Cybertruck
Во время презентации у бронированного электрического пикапа от Tesla треснуло стекло. Оно не выдержало бросок металлическим шаром.
Генеральный директор Tesla Илон Маск сообщил в Twitter, что Tesla уже получила 146 тысяч заказов на новый электрический пикап Cybertruck, презентация которого состоялась 21 ноября в Лос-Анджелесе.
Ожидается, что клиенты получат первые пикапы в начале 2021 года.
146k Cybertruck orders so far, with 42% choosing dual, 41% tri & 17% single motor— Elon Musk (@elonmusk) November 23, 2019
На презентации публике показали бронированный автомобиль трапециевидной формы, стоимость которого будет начинаться от 39,9 тысяч долларов.
Чтобы продемонстрировать прочность металлического корпуса Маск ударил по нему кувалдой. Затем он попросил главного конструктора Tesla бросить металлический шар в одно из бронированных окон пикапа – окно треснуло.
Напомним, Tesla построит свой первый европейский завод в Германии.
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