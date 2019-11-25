Tesla получила тысячи заказов на электропикап Cybertruck

Генеральный директор Tesla Илон Маск сообщил в Twitter, что Tesla уже получила 146 тысяч заказов на новый электрический пикап Cybertruck, презентация которого состоялась 21 ноября в Лос-Анджелесе.

Ожидается, что клиенты получат первые пикапы в начале 2021 года.

Чтобы продемонстрировать прочность металлического корпуса Маск ударил по нему кувалдой. Затем он попросил главного конструктора Tesla бросить металлический шар в одно из бронированных окон пикапа – окно треснуло.

Напомним, Tesla построит свой первый европейский завод в Германии.

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