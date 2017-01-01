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Кабмин уволил президента Энергоатома

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Уволить Юрия Недашковского предложил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.
Юрий Недашковский много лет руководил Энергатомом
Юрий Недашковский много лет руководил Энергатомом
Скриншот

Кабинет министров уволил главу государственного предприятия НАЭК Энергоатом Юрия Недашковского. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко на своей странице в Facebook в среду, 27 ноября.

“Кабмин уволил президента НАЭК Энергоатом Юрия Недашковского“, – написал он.

Позже информацию об этом увольнении подтвердил премьер-министр Алексей Гончарук, сообщает Цензор.нет.

“Это была инициатива министра энергетики Оржеля. Думаю, он может прокомментировать“, – сказал глава правительства.

На вопрос о том, не повлияет ли увольнение Недашковского на импорт ядерного топлива, Гончарук ответил: “Мне неизвестно, чтобы подобное решение повлияло на структуру импорта… Мы сейчас увольняем десятками людей, которые работали в предыдущие годы. В большинстве случаев причина увольнения – некомпетентность или коррумпированность человека“.

Юрий Недашковский возглавлял Энергоатом с марта 2014 года. Также он руководил НАЭК с июля 2000 года по июнь 2002-го, с февраля 2005-го по октябрь 2006 года и с июня 2008-го до увольнения 20 августа 2012 года.

Напомним, правительство собирается погасить зарплатные долги перед учителями и врачами.

Правительство собирается погасить зарплатные долги перед учителями и врачами

Источник: http://finance.bigmir.net/news/103340-Pravitel-stvo-sobiraetsja-pogasit--zarplatnye-dolgi-pered-uchiteljami-i-vrachami
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Теги: Кабмин Украины, правительство, увольнение, Энергоатом, правительство Украины, Алексей Гончарук, Алексей Оржель
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