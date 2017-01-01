Кабмин уволил президента Энергоатома

Уволить Юрия Недашковского предложил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

Кабинет министров уволил главу государственного предприятия НАЭК Энергоатом Юрия Недашковского. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко на своей странице в Facebook в среду, 27 ноября.

“Кабмин уволил президента НАЭК Энергоатом Юрия Недашковского“, – написал он.

Позже информацию об этом увольнении подтвердил премьер-министр Алексей Гончарук, сообщает Цензор.нет.

“Это была инициатива министра энергетики Оржеля. Думаю, он может прокомментировать“, – сказал глава правительства.

На вопрос о том, не повлияет ли увольнение Недашковского на импорт ядерного топлива, Гончарук ответил: “Мне неизвестно, чтобы подобное решение повлияло на структуру импорта… Мы сейчас увольняем десятками людей, которые работали в предыдущие годы. В большинстве случаев причина увольнения – некомпетентность или коррумпированность человека“.

Юрий Недашковский возглавлял Энергоатом с марта 2014 года. Также он руководил НАЭК с июля 2000 года по июнь 2002-го, с февраля 2005-го по октябрь 2006 года и с июня 2008-го до увольнения 20 августа 2012 года.

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© Finance.bigmir.net Правительство собирается погасить зарплатные долги перед учителями и врачамиИсточник: http://finance.bigmir.net/news/103340-Pravitel-stvo-sobiraetsja-pogasit--zarplatnye-dolgi-pered-uchiteljami-i-vrachami © Finance.bigmir.net

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