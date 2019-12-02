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В Минэнерго уточнили слова Оржеля о смене руководства Нафтогаза

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Руководство Нафтогаза должно назначаться на основе конкурса по международным стандартам, считают в Минэкоэнерго.
В Нафтогазе не против конкурса для руководителей
В Нафтогазе не против конкурса для руководителей
depositphotos.com

Министерство энергетики и защиты окружающей среды не может принимать решение о смене руководства НАК Нафтогаз Украины и НЭК Укрэнерго. Так пресс-служба ведомства прокомментировала заявления министра энергетики Алексея Оржеля.

“Нафтогаз и Укрэнерго не относятся к сфере управления Минэконэнерго, поэтому принимать или комментировать решение о смене руководства вышеназванных компаний не входит в компетенцию министерства“, - говорится в сообщении пресс-службы.

Минэкоэнерго уточняет, что любые изменения будут приниматься по результатам оценки деятельности и показателей эффективности работы компаний в соответствии с процедурой.

“Подчеркиваем, что потенциальные решения о смене руководителей будут приниматься по результатам оценки деятельности каждой из компаний“, - сказано в сообщении пресс-службы.

Исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко также прокомментировал заявление Оржеля и сообщил, что ничего плохого в выборе руководства компании через конкурс не видит, но считает, что к концу года его не успеют провести. Об этом Витренко написал в Facebook.

“Я лично ничего плохого не вижу в том, чтобы в первый раз за историю Нафтогаза профессиональные и политически незаангажированные люди провели конкурс по международным стандартам и выбрали руководителя“, - написал Витренко.

Он также отметил, что конкурс - это дело не одного дня или даже недели.

“К концу года его вряд можно провести“, - добавил Витренко.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине сменят руководство энергопредприятий.

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Теги: Нафтогаз, Кабмин Украины, Укрэнерго, Минэнерго
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Комментариев (1)
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Michael2811    02.12.2019, 19:20
Оценка:  0
Michael2811
И как друзья Вы не садитесь,все в музыканты не годитесь !!!
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