Нафтогаз назвал сроки взыскания долгов с Газпрома

“Мы даже не останавливаем процесс принудительного взыскания. Уже завтра я направляюсь в Амстердам, где послезавтра должны состояться ключевые судебные слушания по взысканию с Газпрома около 3 миллиардов долларов. Если они пройдут успешно, мы сможем начать получать средства уже примерно с апреля, то есть за считанные месяцы“, - написал Витренко.

По его мнению, ситуация вокруг трехсторонних переговоров по транзиту и арбитражных производств является сложной.

“Поэтому важно не терять бдительность, но и не срываться. Наша позиция неизменна. Мы конструктивные и неконфликтные, но мы не можем отойти от европейских правил. И об арбитраже, как уже выигран, так и новый, мы забыть не можем“, - добавил Витренко.