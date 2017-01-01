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Нафтогаз назвал сроки взыскания долгов с Газпрома

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В ближайшие дни в Амстердаме начинаются ключевые судебные слушания по взысканию с Газпрома около 3 миллиардов долларов.
Долг Газпрома перед Нафтогазом достиг 3 миллиардов долларов
Долг Газпрома перед Нафтогазом достиг 3 миллиардов долларов
depositphotos.com
Если ключевые судебные слушания пройдут успешно, Нафтогаз сможет начать получать средства от взысканий долгов с Газпрома уже с апреля. Об этом в понедельник, 2 декабря, сообщает в Facebook исполнительный директор НАК Юрий Витренко.
 
“Мы даже не останавливаем процесс принудительного взыскания. Уже завтра я направляюсь в Амстердам, где послезавтра должны состояться ключевые судебные слушания по взысканию с Газпрома около 3 миллиардов долларов. Если они пройдут успешно, мы сможем начать получать средства уже примерно с апреля, то есть за считанные месяцы“, - написал Витренко.
 
По его мнению, ситуация вокруг трехсторонних переговоров по транзиту и арбитражных производств является сложной.
 
“Поэтому важно не терять бдительность, но и не срываться. Наша позиция неизменна. Мы конструктивные и неконфликтные, но мы не можем отойти от европейских правил. И об арбитраже, как уже выигран, так и новый, мы забыть не можем“, - добавил Витренко.
 

Напомним, в Минэнерго уточнили слова Оржеля о смене руководства Нафтогаза.

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Теги: Газпром, Нафтогаз, Витренко, долги, Стокгольмский арбитраж
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