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Facebook оштрафовали на $4 млн в Венгрии

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Компанию оштрафовали за то, что она якобы ввела венгерских пользователей в заблуждение, утверждая, что услуги соцсети бесплатные.
В Венгрии оштрафовали Facebook на $4 миллиона
В Венгрии оштрафовали Facebook на $4 миллиона
depositphotos.com

Facebook оштрафовали в Венгрии на 4 млн долл за введение пользователей в заблуждение. Об этом сообщает агентство Xinhua в субботу, 7 декабря.

“Венгерский государственный регулятор по вопросам конкуренции (GVH) заявил в пятницу, что наложил штраф в размере 1,2 миллиарда венгерских форинтов (4 миллиона долларов США) на сеть Facebook“, - говорится в сообщении.

Венгерская служба заявила, что сообщение о бесплатном использовании Facebook “отвлекало внимание потребителей“ от компенсации, которую они обеспечивают компании, предоставляя свои данные.

“Facebook нарушил закон, когда рекламировал свои услуги как бесплатные на своем веб-сайте“, - отметили в GVH.

“Клиенты не должны были платить за пользование услугами сети, но она получала прибыль благодаря их деятельности и данным пользователей, фактически они так платили компании за предоставленные услуги“, - объяснили в GVH.

GVH отметила, что подобные решения были приняты регуляторами в США и некоторых странах Европы.

Напомним, в ЕС запретили хождение криптовалюты Facebook Libra.

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Теги: Венгрия, Facebook, штраф
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