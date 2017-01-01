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Черная пятница: Укрпочта приняла самолет с миллионом посылок

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В Борисполе приземлился Boeing 747 с миллионом посылок, заказанных в черную пятницу. Помогать сортировать и рассылать полученные посылки будут около 100 работников топ-менеджмента Укрпочты.
В Борисполь прилетел самолет с миллионом посылок с черной пятницы
В Борисполь прилетел самолет с миллионом посылок с черной пятницы
facebook.com/ukrposhtaceo

Самолет Boeing 747 прилетел в Борисполь, доставив в Украину миллион посылок, заказанных в черную пятницу. Об этом заявил глава Укрпочты Игорь Смелянский в понедельник, 9 декабря.

“В четверг, мы приняли в Борисполе борт Боинг 747 с почти миллионом посылок на борту, как следствие удачных продаж черной пятницы. Во-первых, это круто, что наша международная команда сделала такие объемы и на экспорт и на импорт. Во-вторых, понятно, что такие объемы обработать в обычном режиме практически невозможно, особенно пока нет, автоматизации... На эти выходные около 100 сотрудников топ менеджмента и аппарата центрального офиса вышли сортировать посылки. Это было чисто добровольно, и я хочу искренне поблагодарить коллег за их участие. Я чем смог, также помог и даже слегка поработал поставщиком пиццы, для восстановления после изменения“, - написал Смелянский.

Глава Укрпочты рассказал, что отсортировывать отправления будут в течение всей недели, а также рассказал о достижениях в этом.

“В течение всей этой недели волонтеры из центрального офиса и Киевской дирекции, а также привлечены компании по аутсорсингу, продолжат помогать разбирать завалы, а коллеги в Полтаве, Одессе и Львове через перенаправление потоков помогут это сделать эффективно. Чего уже добились: экспорт - мелкие пакеты обрабатываем день в день, посылки - 2-3 дня. Импорт: простые посылки и письма также в графике, работаем над сокращением отставания по регистрируемым и экспресс“, - резюмировал Смелянский.

Напомним, украинцы стали покупать больше б/у автомобилей.

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Теги: самолет, Борисполь, Укрпочта, черная пятница, посылка
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