Украинцы стали покупать больше б/у автомобилей
В ноябре свою первую регистрацию в Украине прошли 28,8 тыс подержанных легковых автомобилей. Это в 2,5 раза больше, чем в ноябре прошлого года. Об этом говорится на сайте Укравтопрома.
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Бывшие в эксплуатации машины охватили 77% первичного рынка легковых авто.
Самой востребованной возрастной группой, среди иностранных б/у автомобилей , были машины, произведенные 8 и более лет назад. Свыше 57%, зарегистрированных в прошлом месяце б/у машин, были автомобили до 2011 года выпуска.
Популярные марки подержанных авто:
Volkswagen – 4,8 тыс машин.
Skoda – 2,7 тыс
Renault с результатом 2,5 тыс
Ford – 2,4 тыс
Opel – 1,9 тыс
Всего с начала года украинцы зарегестрировали 377,4 тыс бывших в эксплуатации легковых авто, что в 4 раза больше, чем годом ранее и почти в 5 раз превзошло продажи новых авто за тот же период.
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