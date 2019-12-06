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Украинцы стали покупать больше б/у автомобилей

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Наибольшей популярностью пользуются подержанные Volkswagen.
В ноябре свою первую регистрацию в Украине прошли 28,8 тыс подержанных легковых автомобилей
В ноябре свою первую регистрацию в Украине прошли 28,8 тыс подержанных легковых автомобилей
depositphotos.com

В ноябре свою первую регистрацию в Украине прошли 28,8 тыс подержанных легковых автомобилей. Это в 2,5 раза больше, чем в ноябре прошлого года. Об этом говорится на сайте Укравтопрома.

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Бывшие в эксплуатации машины охватили 77% первичного рынка легковых авто.

Самой востребованной возрастной группой, среди иностранных б/у автомобилей , были машины, произведенные 8 и более лет назад. Свыше 57%, зарегистрированных в прошлом месяце б/у машин, были автомобили до 2011 года выпуска.

Популярные марки подержанных авто:

  • Volkswagen – 4,8 тыс машин.

  • Skoda – 2,7 тыс

  • Renault с результатом 2,5 тыс

  • Ford – 2,4 тыс

  • Opel – 1,9 тыс

Всего с начала года украинцы зарегестрировали 377,4 тыс бывших в эксплуатации легковых авто, что в 4 раза больше, чем годом ранее и почти в 5 раз превзошло продажи новых авто за тот же период.

Напомним, депутаты планируют уменьшить стоимость растаможивания “евроблях“.

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Теги: б/у авто, Укравтопром, машины, покупка машины
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  06.12.2019, 13:15
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гость
Самой востребованной возрастной группой, среди иностранных б/у автомобилей , были машины, произведенные 8 и более лет назад.
В Европе такой возраст уже подлежит утилизации, на страховках прогоришь. Но если нет грошей на новую...
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