В Украине взлетели продажи детских автокресел

После вступления в силу закона продажи детских автокресел взлетели в 10 раз. Поиск по подержанным товарам показал, что средняя цена автокресла - 1500 грн.

После подписания президентом закона об обязательной перевозке детей в детских автокреслах их продажи выросли в 10 раз. Об этом Экономической правде заявила сеть Эпицентр.

Также, как свидетельствуют данные Google trends, 20-22 ноября были самые большие вспышки поиска детских автокресел в сети. В этот день вступил в силу данный закон.

Фото: ЭП

Цены на детские автокресла составляют 1-2 тыс грн в зависимости от качества. Поиск по подержанным товарам показал, что средняя цена автокресла - 1500 грн.

Напомним, мужчинам разрешат брать отпуск, если у них родился ребенок.

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