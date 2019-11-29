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В Украине взлетели продажи детских автокресел

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После вступления в силу закона продажи детских автокресел взлетели в 10 раз. Поиск по подержанным товарам показал, что средняя цена автокресла - 1500 грн.
Средняя цена автокресла - 1500 грн
Средняя цена автокресла - 1500 грн
depositphotos.com

После подписания президентом закона об обязательной перевозке детей в детских автокреслах их продажи выросли в 10 раз. Об этом Экономической правде заявила сеть Эпицентр.

Также, как свидетельствуют данные Google trends, 20-22 ноября были самые большие вспышки поиска детских автокресел в сети. В этот день вступил в силу данный закон.

 Фото: ЭП
 

Цены на детские автокресла составляют 1-2 тыс грн в зависимости от качества. Поиск по подержанным товарам показал, что средняя цена автокресла - 1500 грн.

Напомним, мужчинам разрешат брать отпуск, если у них родился ребенок.

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Теги: Украина, автомобили, дети, продажи, ПДД, нарушение ПДД, автомобиль
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