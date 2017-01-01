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Газпром заплатил Нафтогазу почти $3 млрд

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Российская компания выплатила всю сумму долга, включая проценты, в соответствии с решением Стокгольмского арбитража.
Газпром рассчитался по долгам с Нафтогазом
Газпром рассчитался по долгам с Нафтогазом
depositphotos.com

Российский газовый монополист Газпром выплатил НАК Нафтогаз Украины $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Газпрома вечером в пятницу, 27 декабря.

“С целью выполнения договоренностей, достигнутых в Минске 20 декабря, Газпром осуществил выплату $2,9 млрд Нафтогазу Украины в соответствии с решением Арбитражного института ТПП Стокгольма в срок, предусмотренный протоколом от 20 декабря“, – отметил представитель Газпрома.

Исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко подтвердил перечисление денег Газпромом. По его данным, точная сумма платежа составила $2,918 млрд.

Напомним, Москва заявила об увеличении доли российского газа в Европе.

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Теги: Россия, Украина, газ, Газпром, Нафтогаз, газовые контракты, газовые переговоры, газовое соглашение
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