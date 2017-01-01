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Москва заявила об увеличении доли российского газа в Европе

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Увеличение экспорта российского газа происходит за счет масштабных поставок СПГ с Ямала.
Россия вывозит СПГ из Арктики по Северному морскому пути
Россия вывозит СПГ из Арктики по Северному морскому пути
НОВАТЭК

Доля российского газа на рынке Европы увеличилась на несколько процентных пунктов до примерно 45%. Об этом сказал глава Минэнерго РФ Александр Новак, сообщает Интерфакс в пятницу, 27 декабря.

“По итогам 2018 года доля Газпрома на рынке ЕС составляла 36,7%. Уже в 2018 году начались масштабные поставки сжиженного природного газа с Ямала СПГ на мировой, и в том числе европейский рынок“, – говорится в сообщении.

Новак также сообщил, что в 2019 году Россия увеличила добычу нефти на 0,7% до рекордных 560 млн тонн. Добыча газа в текущем году выросла на 1,7% – до 738 млрд кубометров.

Напомним, с января украинцы будут получать две платежки за газ.

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Теги: Европа, газ, Газпром, экспорт, СПГ, Александр Новак
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