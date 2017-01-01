Москва заявила об увеличении доли российского газа в Европе

Увеличение экспорта российского газа происходит за счет масштабных поставок СПГ с Ямала.

Доля российского газа на рынке Европы увеличилась на несколько процентных пунктов до примерно 45%. Об этом сказал глава Минэнерго РФ Александр Новак, сообщает Интерфакс в пятницу, 27 декабря.

“По итогам 2018 года доля Газпрома на рынке ЕС составляла 36,7%. Уже в 2018 году начались масштабные поставки сжиженного природного газа с Ямала СПГ на мировой, и в том числе европейский рынок“, – говорится в сообщении.

Новак также сообщил, что в 2019 году Россия увеличила добычу нефти на 0,7% до рекордных 560 млн тонн. Добыча газа в текущем году выросла на 1,7% – до 738 млрд кубометров.

Напомним, с января украинцы будут получать две платежки за газ.

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