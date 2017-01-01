С января украинцы будут получать две платежки за газ

Одна за потребление, другая — за доставку.

С января 2020 года украинцам будет приходить две платежки за газ. Одна из них — непосредственно за доставку газа. Об этом рассказала компания-оператор газораспределительных сетей, пишет Сегодня.

“За доставку газа – будет отдельная платежка. Газ – отдельно, доставка – отдельно! Поэтому с января все потребители газа получат отдельные счета: один за газ, второй – за услугу по его доставке. Разделение платежек состоится для потребителей всей страны“, – говорится в сообщении.

Стоит отметить, что соцопрос , проведенный Киевским международным институтом социологии, свидетельствует о том, что украинцы положительно отнеслись к таким изменениям.

“За основу берется объем потребления газа в течение “газового года“. Это промежуток времени с начала октября до конца сентября. Сумма кубов газа, потребленного за год, умножается на тариф на доставку. Результат делится на 12 равных платежей, которые выплачиваются ежемесячно в течение года“, – сказано в сообщении.

Доставку можно будет оплачивать за квартал, полгода или год.

Напомним, киевлянам сделали перерасчет коммуналки.

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