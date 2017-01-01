Киевлянам сделали перерасчет коммуналки: Вернули 13 млн грн

Инспекция провела 527 обследований .

Киевлянам сделали перерасчет по оплате коммунальных услуг. Гражданам вернули около 13 млн грн. Об этом рассказал начальник Управления самоуправляющегося контроля КГГА Станислав Москалевский, сообщает пресс-служба администрации.

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Киевляне в этом году активно жаловались на работу коммунальщиков. В результат жилищно-коммунальная инспекция Киева обследовала 527 жилых домов.

“С начала года наша инспекция провела 527 обследований и проверок жилых домов на качество услуг. Мы оперативно реагируем на обращения киевлян и мониторим горячие линии 1551 и 1557, а также на нашей странице в Facebook“, - сказал он.

В приоритете у службы контроля находятся: уборка территории возле дома, удовлетворительное состояние площадок для детей, подготовка домов к отопительному сезону, отопление и водоснабжение, уборка снега.

Москалевский акцентировал, что после проверки все недостатки были устранены, а деньги вернули потребителям.

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