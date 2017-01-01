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Киевлянам сделали перерасчет коммуналки: Вернули 13 млн грн

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Инспекция провела 527 обследований .
Гражданам вернули около 13 млн грн
Гражданам вернули около 13 млн грн
depositphotos.com

Киевлянам сделали перерасчет по оплате коммунальных услуг. Гражданам вернули около 13 млн грн. Об этом рассказал начальник Управления самоуправляющегося контроля КГГА Станислав Москалевский, сообщает пресс-служба администрации.

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Киевляне в этом году активно жаловались на работу коммунальщиков. В результат жилищно-коммунальная инспекция Киева обследовала 527 жилых домов.

С начала года наша инспекция провела 527 обследований и проверок жилых домов на качество услуг. Мы оперативно реагируем на обращения киевлян и мониторим горячие линии 1551 и 1557, а также на нашей странице в Facebook“, - сказал он.

В приоритете у службы контроля находятся: уборка территории возле дома, удовлетворительное состояние площадок для детей, подготовка домов к отопительному сезону, отопление и водоснабжение, уборка снега.

Москалевский акцентировал, что после проверки все недостатки были устранены, а деньги вернули потребителям.

Напомним, украинцам рассказали, как экономить на потреблении тепла.

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Теги: КГГА, коммуналка, перерасчет, тарифы на коммуналку
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