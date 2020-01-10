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Компания Boeing обнародовала внутренние документы по лайнеру 737 Max

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Boeing сопроводила опубликованные документы извинениями за их содержание и "провокационные заявления".
С марта 2019 года действует всемирный запрет на полеты Boeing 737 Max
С марта 2019 года действует всемирный запрет на полеты Boeing 737 Max
wikipedia.org

Американский аэрокосмический концерн Boeing опубликовал более 100 страниц внутренней документации относительно разработки самолета 737 Max. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на тексты документов в пятницу, 10 января.

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Утвердается, что в документации содержится информация о внутренней коммуникации в Boeing по поводу самолетов. В частности, значительная их часть посвящена разработке и сертификации симуляторов 737 Maxв 2017 и 2018 годах.

Документы также были отправлены в комитеты Палаты представителей и Сената Конгресса США, которые занимаются расследованием причин двух катастроф самолетов 737 Max.

Отмечается, что Boeing сопроводила опубликованные документы извинениями за их содержание. Внутренняя переписка, согласно пресс-релизу корпорации, содержит “провокационные заявления“ и в ряде случаев поднимает вопросы о взаимодействии Boeing с Федеральным управлением гражданской авиации США (FAA).

“Эти заявления не определяют ту компанию, которой нам надо быть, и они абсолютно неприемлемы... Мы сожалеем о содержании этой переписки и приносим за это извинения FAA, Конгрессу, нашим клиентам из авиакомпаний и авиапассажирам“, – говорится в сообщении Boeing.

По данным CNBC, в одном из фрагментов переписки в апреле 2017 года сотрудники компании обсуждают проблемы с компьютерным управлением самолета.

“Этот самолет разработан клоунами, которыми в свою очередь руководят обезьяны“, – написал один из сотрудников.

Другое сообщение за 2015 год, как отмечает телеканал, “проливает свет“ на методы лоббирования, которые в Boeing использовались при столкновении с требованиями регуляторов. Так, в нем сотрудник Boeing высказывает предположение, что регуляторы пожелают, чтобы в тренажерах был определенный тип оповещений в кабине пилота.

“Мы намерены очень жестко надавить в этом вопросе и, вероятно, нам потребуется поддержка на самом высоком уровне, когда придет время для окончательных переговоров“, – пишет сотрудник.

Напомним, Boeing 737 авиакомпании МАУ разбился неподалеку от Тегерана примерно через три минуты после взлета из аэропорта Имама Хомейни. На борту было 167 пассажиров и 9 членов экипажа.

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Теги: самолет, Boeing, Авиастроение, самолеты
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  10.01.2020, 13:21
Оценка:  0
гость
737-800 принадлежащий Украине почему-то с вылетом из Тегерана задержался почти на ЧАС... По какой причине? И пилоты перед рейсом в Иран были обеспокоены... Это случайности?!
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