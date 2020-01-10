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Нафтогаз получит за ГТС 180 миллиардов гривен

Комментариев: 2
Новый оператор газотранспортной системы Украины будет в течение 10 лет выплачивать Нафтогазу ее стоимость.
Нафтогаз оценил ГТС в 180 миллиардов гривен
Нафтогаз оценил ГТС в 180 миллиардов гривен
facebook.com/pg/utg.ua

За передачу газотранспортной системы Нафтогаз получит от компании Магистральные газопроводы Украины более 180 миллиардов гривен. Об этом сообщил исполнительный директор НАК Юрий Витренко в интервью  LIGA.net. опубликованном в пятницу, 10 января.

“Принцип очень простой: Оператор будет отдавать нам часть своей прибыли. Он будет покрывать все свои расходы и делать все необходимые капиталовложения, а то, что будет оставаться - распределяется и часть от этой суммы пойдет нам“, - объяснил Витренко.

По его словам, озвученную сумму могут выплатить за десять лет.

Напомним, Нафтогаз назвал причину сокращения транзита газа.

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Теги: ГТС, Нафтогаз, Витренко, газотранспортная система
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Комментариев (2)
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Путин-Xyйло    10.01.2020, 17:37
Оценка:  +5
Путин-Xyйло
Перекладывание из одного государственного кармана в другой. В процессе что-то можно "потерять"! Любимая схема Каломойского.
гость  (аноним)  10.01.2020, 17:29
Оценка:  -2
гость
Это пресловутые 12 млрд$ ее стоимости? К тому же контракт на транзит с Россией 65-40-40-40-40 и все...
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