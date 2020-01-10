Нафтогаз получит за ГТС 180 миллиардов гривен

Новый оператор газотранспортной системы Украины будет в течение 10 лет выплачивать Нафтогазу ее стоимость.

За передачу газотранспортной системы Нафтогаз получит от компании Магистральные газопроводы Украины более 180 миллиардов гривен. Об этом сообщил исполнительный директор НАК Юрий Витренко в интервью LIGA.net. опубликованном в пятницу, 10 января.

“Принцип очень простой: Оператор будет отдавать нам часть своей прибыли. Он будет покрывать все свои расходы и делать все необходимые капиталовложения, а то, что будет оставаться - распределяется и часть от этой суммы пойдет нам“, - объяснил Витренко.

По его словам, озвученную сумму могут выплатить за десять лет.

Напомним, Нафтогаз назвал причину сокращения транзита газа.

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