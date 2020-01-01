Названа точная сумма платежа Газпрома Нафтогазу

Кроме самого долга, российская компания выплатила украинской около 350 миллионов долларов пени.

Во исполнение решения Стокгольмского арбитража Газпром перечислил Нафтогаз 2 млрд 917 млн 551 тыс. 678,80 долларов. Об этом сообщил гендиректор Оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон в интервью агентству Интерфакс-Украина.

“Декабрьский перевод от Газпрома Нафтогазу был в сумме $2917551678,80“, - сказал он точную сумму.

Таким образом, Газпром выплатил кроме самого долга около 350 млн долларов пени.

Напомним, доходы Газпрома от экспорта газа упали.

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