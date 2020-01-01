Названа точная сумма платежа Газпрома Нафтогазу
Кроме самого долга, российская компания выплатила украинской около 350 миллионов долларов пени.
Во исполнение решения Стокгольмского арбитража Газпром перечислил Нафтогаз 2 млрд 917 млн 551 тыс. 678,80 долларов. Об этом сообщил гендиректор Оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон в интервью агентству Интерфакс-Украина.
“Декабрьский перевод от Газпрома Нафтогазу был в сумме $2917551678,80“, - сказал он точную сумму.
Таким образом, Газпром выплатил кроме самого долга около 350 млн долларов пени.
Напомним, доходы Газпрома от экспорта газа упали.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в
Facebook и Telegram
Полная версия правил