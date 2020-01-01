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Названа точная сумма платежа Газпрома Нафтогазу

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Кроме самого долга, российская компания выплатила украинской около 350 миллионов долларов пени.
Газпром выплатил Нафтогазу 2,917 млрд долларов
Газпром выплатил Нафтогазу 2,917 млрд долларов
Getty Images

Во исполнение решения Стокгольмского арбитража Газпром перечислил Нафтогаз 2 млрд 917 млн 551 тыс. 678,80 долларов. Об этом сообщил гендиректор Оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон в интервью агентству Интерфакс-Украина.

“Декабрьский перевод от Газпрома Нафтогазу был в сумме $2917551678,80“, - сказал он точную сумму.

Таким образом, Газпром выплатил кроме самого долга около 350 млн долларов пени.

Напомним, доходы Газпрома от экспорта газа упали.

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Теги: Газпром, Нафтогаз, долги, Стокгольмский арбитраж
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