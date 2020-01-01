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Украина на 10 лет отдает Укрзализныцю немцам

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Политическое решение о передачи компании в управление Deutsche Bahn уже принято, сообщил Гончарук.
Передачу анонсировал Гончарук
Передачу анонсировал Гончарук
facebook.com/PMHoncharuk

Власти Украины хотят отдать национальному оператору железных дорог Германии Deutsche Bahn AG в управление на 10 лет АО Укрзализныця. Об этом на завтраке в Давосе заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает информагентство Интерфакс-Украина.

“Да, мы хотим отдать немцам на 10 лет в управление железную дорогу“, - заявил Гончарук.

Он добавил, что, несмотря на то, что еще нужно договариваться и согласовывать детали решения и документы, “политическое решение касательно этого уже принято и это уже громадный шаг“.

Напомним, Украина и Китай будут совместно развивать железнодорожную инфраструктуру.

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Теги: Германия, Укрзализныця, Deutsche Bank, Алексей Гончарук
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