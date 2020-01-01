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Украина и Китай будут совместно развивать железнодорожную инфраструктуру

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"Укрзализныця" подписала меморандум с китайской компанией .
"Укрзализныця" и China Railway Construction Corp. Ltd подписали меморандум о взаимопонимании
"Укрзализныця" и China Railway Construction Corp. Ltd подписали меморандум о взаимопонимании
mtu.gov.ua

“Укрзализныця“ и China Railway Construction Corp. Ltd подписали меморандум о взаимопонимании. Об этом сообщает Министерство инфраструктуры.

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Теперь Украина и Китай будут сотрудничать в развитии железнодорожной инфраструктуры.

Страны буду обмениваться опытом в этой сфере, проводить совместные мероприятия. Планируют также развивать железнодоржное сообщение между странами.

Документ подписали председатель правления АО “Укрзализныця“ Евгений Кравцов, член правления УЗ Ремигиуш Пашкевич и заместитель генерального директора CRCC Ванг Хонгвей.

На встрече присутствовал также и министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, который отметил, что меморандум является важным этапом сотрудничества между Украиной и Китаем.

Напомним, через Украину впервые проехал контейнерный поезд из Китая в ЕС.

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Теги: Украина, Китай, Укрзализниця
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