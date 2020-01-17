Укрзализныця заказала кондиционеры по цене, завышенной в пять раз - СМИ

Стоимость комплекта для одного вагона составила 1,5 млн грн. В то же время в интернет-магазинах самый дорогой из сопоставимых по техническим данным кондиционеров стоит 323 тыс грн.

Укрзализныця через свой филиал Центр обеспечения производства заказала у Завода Экватор кондиционеры для вагонов по цене, которая в пять раз превышает цену в интернет-магазинах. Об этом в пятницу, 17 января, сообщает издание Наші Гроші.

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Отмечается, что общая сумма заказа по результатам тендера составила 28,43 миллиона гривен.

До конца 2020 года производитель поставит 19 комплектов кровельной системы кондиционирования воздуха с индивидуальным регулированием температуры в каждом купе.

Стоимость комплекта для одного вагона составила 1,50 млн грн.

Речь идет о кондиционерах АВК-25, они имеют производительность охлаждения 30 кВт и обогрева в режиме теплового насоса 20 кВт.

Самым дорогим и самым мощным среди кондиционеров, цены которых есть в интернет-магазинах, является канальный инверторный Mitsubishi Heavy FDU250VS за 323 тыс грн.

Он имеет производительность охлаждения 25 кВт и обогрева 28 кВт, то есть на уровне вагонного охладителя.

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Таким образом, цена кондиционера в магазине в пять раз меньше цены для Укрзализныци.

Производитель Завод Экватор принадлежит председателю наблюдательного совета Сергею Кантору - депутату Николаевского горсовета от партии Наш край, а директором завода является Юрий Неделько.

Единственным конкурентом было харьковское НПО А.Т.О.Р. Владимира Морозова с продукцией того же Экватора, причем никто не снижал цену в ходе аукционов.

ЭЛПО Украина бесполезно требовало от заказчика разделить предмет закупки. По его словам, производителем кондиционера является Экватор, а пульта регулирования температуры - А.Т.О.Р. Фирма заявила, что заказчик умышленно ограничил свободную прозрачную конкуренцию.

Кроме того, Tida Technic Ltd (Великобритания) требовала от заказчика объединить 15 однотипных тендеров. Фирма заявила, что ЦЗВ раздробил закупку, чтобы провести обычные открытые торги вместо открытых торгов с публикацией на английском языке и переквалификации.

Напомним, в Укрзализныце рассказали о стоимости колеи из Львова в Польшу.

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