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Через Украину впервые проехал контейнерный поезд из Китая в ЕС

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Весь путь поезда составил почти 40 часов и это был первый поезд из КНР, который "ехал широкой колеей LHS без перегрузки на границе".
Транзитом через Украину прошел поезд из Китая в ЕС
Транзитом через Украину прошел поезд из Китая в ЕС
facebook.com/Kravtsov.Evg

Впервые контейнерный поезд из китайского города Сиань до польского Славкува проехал транзитом через Украину без перегрузки. Об этом сообщил глава правления Укрзализныци Евгений Кравцов в Facebook.

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Путь поезда, по его словам, составил почти 40 часов и это был первый поезд из КНР, который “ехал широкой колеей LHS без перегрузки на границе“.

“Широкая колея, которая эксплуатируется на УЗ, наиболее протяженная на западе. Кроме этого, мы имеем ряд несомненных плюсов для таких маршрутов и их развития в будущем УЗ может быть частью сухопутного маршрута, морского и маршрута ТМТМ “, - написал Кравцов.

В то же время глава УЗ отмечает, что объем транзитных перевозок через Украину падает.

“С 2008 года ежегодно объем транзитных перевозок Украины падает. Транзит из Китая в страны ЕС ряд искусственных преград с политической окраской. Это вопрос не бизнеса, а геополитики. Но со своей стороны УЗ - максимально надежный партнер для транзита. Потому предлагаем альтернативные и выгодные маршруты“, - подчеркнул Кравцов.

Напомним, в Укрзализныце рассказали о стоимости колеи из Львова в Польшу.

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Теги: Украина, ЕС, Китай, Поезд, Евросоюз, транзит
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