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Николаевский морской порт передан в концессию

Комментариев: 4
Инвестиционные обязательства катарской компании QTerminals составят 3,4 млрд гривен за пять лет.
Компания QTerminals вложит миллиарды в Николаевский порт
Компания QTerminals вложит миллиарды в Николаевский порт
facebook.com/portofmykolayiv

Правительство Украины передало морской порт Ольвия в Николаеве в концессию катарской компании QTerminals. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук на своей странице в Facebook в пятницу, 24 января.

По его словам, компания QTerminals – это ведущий портовый оператор Катара.

“Что получит от договора украинский бюджет? Ежегодные концессионные платежи – 82 млн грн. Инвестиционные обязательства – 3,4 млрд гривен (за пять лет). Средства для развития местной инфраструктуры Николаевской области – 80 млн грн“, – написал Гончарук.

Он выразил убеждение, что опытный инвестор модернизирует инфраструктуру порта, привлечет новые грузы и маршруты, способствовать обогащению и развитию Николаева и Украины.

Напомним, Херсонский морской порт передали в концессию.

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Теги: инвестиции, Николаев, Кабмин Украины, правительство, инвестиции в украину, Катар, порт, правительство Украины, концессия, иностранные инвестиции, Алексей Гончарук
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Комментариев (4)
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гость  (аноним)  24.01.2020, 17:32
Оценка:  +1
гость
Ха-ха-ха-ха-ха-а-а-а-а-а-а-а!

На кацапстане, какой-то депутатишка госДуры, предложил Украине вступить в таежный союз!
Ха-ха-ха-ха-а-а-а-а-а-а-а-а -а-а!!! Быдло козломордое!
Мрази кацапские, еб.и.тесь сами!
гость  (аноним)  24.01.2020, 17:32
Оценка:  -1
гость
А давайте сдадим в концессию наше правительство и президента ? А Раду в качестве бесплатного приложения !
korvin_ral    24.01.2020, 17:28
Оценка:  0
korvin_ral
Давно пора было это сделать.
Michael2811    24.01.2020, 17:23
Оценка:  -13
Michael2811
В очереди ул.Банковая и Хрещатик !
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