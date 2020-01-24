Николаевский морской порт передан в концессию

Инвестиционные обязательства катарской компании QTerminals составят 3,4 млрд гривен за пять лет.

Правительство Украины передало морской порт Ольвия в Николаеве в концессию катарской компании QTerminals. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук на своей странице в Facebook в пятницу, 24 января.

По его словам, компания QTerminals – это ведущий портовый оператор Катара.

“Что получит от договора украинский бюджет? Ежегодные концессионные платежи – 82 млн грн. Инвестиционные обязательства – 3,4 млрд гривен (за пять лет). Средства для развития местной инфраструктуры Николаевской области – 80 млн грн“, – написал Гончарук.

Он выразил убеждение, что опытный инвестор модернизирует инфраструктуру порта, привлечет новые грузы и маршруты, способствовать обогащению и развитию Николаева и Украины.

Напомним, Херсонский морской порт передали в концессию.

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