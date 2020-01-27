Гончарук допустил привлечение немецких экспертов к управлению Укрзализныцей

На определенных этапах консультанты из Deutsche Bahn могут быть привлечены к управлению украинской железной дорогой.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что компания Deutsche Bahn была выбрана в качестве партнера для Укрзализныци, поскольку она имеет за плечами большой опыт и необходимые ресурсы. Также он заявил о возможности привлечения немецким партнеров к управлению. Об этом Гончарук сказал в эфире ток-шоу Свобода слова Савика Шустера.

“Я скажу, почему мы думаем, что нам нужна помощь наших немецких партнеров в Укрзализныце. Ее просто разорвали ее разворовали за этот, к сожалению, большой промежуток времени... Эти проблемы нельзя решить за пару месяцев“, - сказал премьер.

Глава Кабмина подчеркнул, что сейчас для Украины важно, чтобы в компанию заходили инвестиции. По его словам, уже подписан меморандум о взаимопонимании, а сейчас в Правительстве работают над созданием текста стратегического соглашения, “которое будет состоять из многих раундов“.

“На первом этапе, конечно у нас будут немецкие консультанты, которые частично будут консультировать наш менеджмент или, возможно, на определенном этапе будут привлечены к управлению (железнодорожными) путями. Речь не идет о том, что мы ее отдаем или даже передаем в концессию“, - рассказал Гончарук.

По его мнению, немецкие партнеры обладают пониманием того, как выглядит украинская железная дорога.

“Мы с самого начала говорили с нашими немецкими коллегами о следующем: у них есть опыт, у них есть ресурсы, у них есть понимание того, как сейчас выглядит изнутри Украинская железная дорога. Почему? Потому что они на самом деле и сейчас работают по отдельным мелким проектам“, - сказал премьер, отметив, что немецкие партнеры сейчас консультируют Украину относительно выбора локомотивов.

Напомним, в Кабмине объяснили сотрудничество УЗ с немцами.

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