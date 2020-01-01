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Нафтогаз продал часть валюты Газпрома - НБУ

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Компания продала на межбанке 500 миллионов долларов в конце прошлого года. Остальную валюту также планируют продать.
Нафтогаз продао 500 миллионов долларов из денег Газпрома
Нафтогаз продао 500 миллионов долларов из денег Газпрома
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Нафтогаз сразу после получения от Газпрома 2,9 миллиарда долларов в конце 2019 года продал часть денег на межбанке. Об этом в четверг, 30 января, заявил глава Национального банка Яков Смолий, пишет РБК-Украина.

“В прошлом году Нафтогаз из той суммы продал 500 млн долларов и использовал их для собственных нужд, возможно - для уплаты определенных налогов в бюджет“, - сообщил он.

Смолий заявил, что НБУ не видит потребности Нафтогаза в валютных средствах в 2020 году и поэтому эти 2,4 млрд выйдут на рынок.

“И если банки не скупят их, то НБУ излишки для сглаживания колебаний выкупит“, - сказал он.

Напомним, Нафтогаз снизил цену на газ для промышленности.

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Теги: Газпром, Нафтогаз, долги, НБУ, Стокгольмский арбитраж, Яков Смолий
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