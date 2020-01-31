Украинский лоукостер запустит более 30 новых рейсов

В этом году SkyUp откроет новые маршруты в Италию, Грецию, Португалию, Испанию, Израиль, Болгарию, Грузию и Кипр.

Украинская лоукост-компания SkyUp Airlines планирует открыть в этом году более 30 новых рейсов, сообщает Укринформ в четверг, 30 января. Читай также: Итальянский лоукостер отменяет рейсы из Украины Новые рейсы запустят в Италию, Грецию, Португалию, Испанию, Израиль, Болгарию, Грузию и Кипр.

“Уже весной-летом география полетов начнет расширяться за счет более 30 новых направлений из Киева и регионов - в Италию (Рим, Болонья, Бергамо, Ламеция-Терме, Неаполь, Бари, Пиза, Римини), Греции (Закиф, Корфу, Ираклион), Португалии (Лиссабон), Испании (Барселона), Израиля (Тель-Авив), Болгарии (Бургас), Грузии (Батуми, Тбилиси), Кипра (Ларнака)“, - говорится в сообщении.

Также в 2020 году компания планирует пополнить свой авиапарк двумя самолетами Boeing.

За минувший год авиакомпания, созданная в 2017 году, открыла около 40 новых направлений.

Также авиаперевозчик осуществляет рейсы между Киевом, Запорожьем, Одессой, Харьковом и Львовом.

Напомним, на авиарынке Украины увеличат долю лоукостов.

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