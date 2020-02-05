Укрзализныця и Deutsche Bahn подписали меморандум
Укрзализныця и немецкая Deutsche Bahn в среду, 5 февраля, подписала меморандум о взаимопонимании.
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Церемония состоялась в Доме правительства при участии премьер-министра Алексея Гончарука, министра инфраструктуры Владислава Криклия и посла Германии Анки Фельдгузен.
Подписи между документом поставили и.о. главы правления Укрзализныци Желько Марчек, член правления Укрзализныци Ремигиуш Пашкевич, член правления Deutsche Bahn Рональд Пофалла и глава DB Engineering & Consulting GmbH Нико Варнабоф.
“Я надеюсь, что это станет следующим шагом для построения надежного сотрудничества между Укрзализныцей и Deutsche Bahn“, - сказал Гончарук.
Меморандум подписан на три года. Он предусматривает предоставление технической и управленческой помощи Укрзализныце.
В документе сообщается, что стороны договорились изучить и разработать концепцию и план предоставления DB E&C управленческой и/или технической поддержки.
Также документ предусматривает три этапа сотрудничества:
- заключение договора о сотрудничестве по оценке деятельности УЗ и разработка дорожной карты действий. Для этого УЗ должна сформулировать техническое задание и желаемые условия договора. Отмечается, что этот этап должен быть реализован в течение 3-х месяцев.
- реализация проекта. В случае успешного прохождения первого этапа, стороны выражают намерение привлечения персонала немецкой железной дороги к внедрению дорожной карты. Согласно документу этот этап продлится не позднее чем до 31 декабря 2020 года.
- поддержка от DB E&C в сфере управления.
Ориентировочный срок стратегического партнерства между УЗ и DB - 10 лет, сообщается в документе.
Напомним, в Deutsche Bahn сообщили подробности о соглашении с Укрзализныцей.
Источник: http://finance.bigmir.net/business/104625-V-Deutsche-Bahn-soobshili-podrobnosti-o-soglashenii-s-Ykrzaliznicei
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