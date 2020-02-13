В Кабмине рассказали об условиях для Deutsche Bahn по Укрзализныце
Министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что в переговорах с Deutsche Bahn относительно сотрудничества по Укрзализныце обсуждались несколько важных аспектов: конкретные показатели и готовность разделить риски. Об этом он рассказал в четверг, 13 февраля, в интервью Лига.net.
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Криклий подчеркнул, что важны конкретные показатели. “Проконсультировать, изучить, сделать аудит, понять проблемы и приоритеты - это один аспект“, - уточнил Криклий.
Второй момент касается потенциальной возможности участия в управлении Укрзализныцей. В Киеве считают, что DB должна быть готова разделять все риски.
“Здесь для меня важно, чтобы они тоже разделяли часть рисков, если что-то хотят зарабатывать и что-то предлагать“, - сказал Криклий.
Он уточнил, что после выбора консультанта будут выписаны “более конкретные вещи“.
Криклий не исключает, что Deutsche Bahn может подаваться на конкурс совместно с другой компанией, поскольку у DB экспертиза широкая, но не по всем направлениям.
Напомним, в Deutsche Bahn объяснили суть сотрудничества с УЗ.
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