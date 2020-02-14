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В Украине будут блокировать платежные операций, вязанные с онлайн-казино

Комментариев: 2
НБУ и киберполиция разослали письма банкам с подобными требованиями.
В Украине планируют начать блокировать обслуживание платежных операций из-за доступа к азартным играм
В Украине планируют начать блокировать обслуживание платежных операций из-за доступа к азартным играм
depositphotos.com

В Украине планируют начать блокировать обслуживание платежных операций из-за предоствления доступа к азартным играм в онлайн-казино. НБУ и киберполиция разослали письма банкам с подобными требованиями. Об этом пишет Новое время.

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В письме указано, подобное участие в азартных играх является незаконным.

“В связи с этим Национальный банк Украины подчеркивает необходимость неукоснительного соблюдения требований Закона и недопущения расчётов, прямо или опосредованно связанных с осуществлением игорного бизнеса“, — сказано в письме, которое подписал замглавы НБУ Сергеем Холодом.

Другое письмо подписал начальник Департамента киберполиции НПУ Александр Грынчак. Егополучили несколько украинских банков. В письме сказано, что клиенты финучреждений переводят деньги за доступ к азартным играм, а игорный бизнес в Украине запрещен.

“Учитывая изложенное в письме, просим Вашего содействия в выполнении распоряжения Кабинета Министров „О противодействию игорному бизнесу“ и прекращении обслуживания платежных операций, которые осуществляются на веб-ресурсах при помощи интернет-банкинга“, — сказано письме киберполиции.

Ведомства предлагают запретить обслуживание платежных операций некоторых онлайн-казино. В список попали 108 сайтов.

Напомним, в Украине обязали заблокировать 59 сайтов СМИ и казино.

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Теги: казино, киберполиция, НБУ
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Комментариев (2)
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Soprano    14.02.2020, 15:12
Оценка:  0
Soprano
И "платежные операции", а не "платежные операций".
гость  (аноним)  14.02.2020, 15:07
Оценка:  0
гость
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