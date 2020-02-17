Борисполь возглавил рейтинг крупных аэропортов Европы

Украинский аэропорт стал первым в международном рейтинге по росту пассажиропотока в прошлом году.

Пассажиропоток аэропорта Борисполь в 2019 году вырос более чем на 21% facebook.com/airportboryspil

Международный аэропорт Борисполь возглавил рейтинг Международного совета аэропортов по итогам 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта в Facebook.

“По итогам 2019 года Международный аэропорт Борисполь занял первое место в рейтинге ACI Europe“, - говорится в сообщении.

Отмечается, что рекордная динамика роста пассажиропотока - 21,1% - обеспечила предприятию ТОП-позицию среди крупных аэропортов с пассажиропотоком 10-25 миллионов пассажиров.

На втором месте в данном рейтинге оказался миланский аэропорт Мальпенса с приростом пассажиропотока в 16,6%, на третьем - московский аэропорт Внуково с 11,7% прироста.

Напомним, аэропорт Борисполь заставили доплатить в бюджет более 260 млн налогов.

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