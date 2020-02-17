Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Борисполь возглавил рейтинг крупных аэропортов Европы

Комментариев: 0
Украинский аэропорт стал первым в международном рейтинге по росту пассажиропотока в прошлом году.
Пассажиропоток аэропорта Борисполь в 2019 году вырос более чем на 21%
Пассажиропоток аэропорта Борисполь в 2019 году вырос более чем на 21%
facebook.com/airportboryspil

Международный аэропорт Борисполь возглавил рейтинг Международного совета аэропортов по итогам 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта в Facebook.

“По итогам 2019 года Международный аэропорт Борисполь занял первое место в рейтинге ACI Europe“, - говорится в сообщении.

Отмечается, что рекордная динамика роста пассажиропотока - 21,1% - обеспечила предприятию ТОП-позицию среди крупных аэропортов с пассажиропотоком 10-25 миллионов пассажиров.

На втором месте в данном рейтинге оказался миланский аэропорт Мальпенса с приростом пассажиропотока в 16,6%, на третьем - московский аэропорт Внуково с 11,7% прироста.

Напомним, аэропорт Борисполь заставили доплатить в бюджет более 260 млн налогов.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в
Facebook и Telegram            

Поделись:
Теги: рейтинг, аэропорт, Борисполь, аэропорт Борисполь
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь