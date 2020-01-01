Аэропорт Борисполь заставили доплатить в бюджет более 260 млн налогов

Должностные лица Борисполя неверно рассчитали отчисления части дохода – по ставке в 40%, а не 90%.

На чиновников из Борисполя завели уголовное дело facebook.com

Госпредприятие Международный аэропорт Борисполь возместило в госбюджет более 263 млн гривен налога после вмешательства органов прокуратуры. Об этом сообщает Офис генпрокурора в пятницу, 7 февраля.

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По версии следствия, должностные лица Борисполя, в нарушение постановления Кабмина, неверно рассчитали отчисления части дохода, рассчитав его по ставке в 40%, а не 90%.

Отмечается, что досудебное расследование осуществляет управление финансовых расследований Офиса крупных налогоплательщиков ГФС по статье об уклонении от уплаты налогов (ч.3 ст.212 УК Украины).

Напомним, названы лидирующие авиакомпании в Украине.

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