Названы лидирующие авиакомпании в Украине

Первое место по полетам заняла в 2019 году МАУ. Затем Turkish Airlines и венгерский лоукостер WizzAir.

Украэрорух назвал самые востребованные авиакомпаниии в Украине за 2019 год, о чем говорится в пятницу, 17 января, в пресс-центре компании. Читай также: Пассажиропоток аэропортов Украины вырос на 18,5%

Отмечается, что наиболее значительные объемы аэронавигационного обслуживания предоставили авиакомпании МАУ, самым популярным аэропортом традиционно стал Борисполь.

Второе место занимает турецкая авиакомпания Turkish Airlines, на третьем венгерский лоукостер Wizz Air.

Также отмечается, что в 2019 авиакомпания МАУ выполнила 58 772 рейсов, это на 4,7% меньше, чем в 2018 году. Turkish Airlines совершили 33 716 рейсов, а Wizz Air - 20 944.

Уже четвертый год подряд наблюдается положительная динамика обслуживания количества взлетов и посадок в украинских аэропортах, - этот показатель составляет 216 592 полетов, что на 9,3% больше по сравнению с результатом 2018 года.

Напомним, итальянский лоукостер отменяет рейсы из Украины.

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