Арбитраж подтвердил запрет на продажу Проминвестбанка

Украина проиграла апелляцию российскому ВЭБу в деле о принудительной продаже Проминвестбанка.

Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма подтвердил запрет на продажу акций украинской “дочки“ российского государственного Внешэкономбанка (ВЭБ) – Проминвестбанка. Об этом сообщает ТАСС во вторник, 3 марта.

Читай также: Литва окончательно проиграла спор с Газпромом на 1,4 млрд евро

Отмечается, что в 2019 году российская госкорпорация обратилась в Стокгольмский арбитраж с просьбой принять обеспечительные меры для предотвращения принудительной продажу Проминвестбанка с аукциона. Тогда арбитраж встал на сторону ВЭБа.

“Украина же попыталась оспорить решение чрезвычайного арбитра уже перед полным составом трибунала, в который входил и назначенный Украиной арбитр. Однако 2 марта 2020 года состав арбитража безоговорочно поддержал ВЭБ.РФ и оставил решение чрезвычайного арбитра в силе“, – говорится в сообщении.

По словам старшего вице-президента правового блока госкорпорации Игоря Краснова, в ВЭБе опасаются, что украинские власти нарушат обеспечительную меру и проведут аукцион по продаже акций Проминвестбанка. Он подчеркнул, что “Украина до сих пор не решилась проявить уважение к решениям международных инстанций в этом деле“.

Напомним, в Нафтогазе назвали мифы о победе в Стокгольмском арбитраже.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в

Facebook и Telegram