Apple закрыла магазины во всех странах, кроме Китая

Все магазины Apple будут закрыты до 27 марта. Но пользователи смогут пользоваться услугами онлайн-магазина.

Американская компания Apple приняла решение временно закрыть все свои магазины в странах мира, кроме Китая, в связи с пандемией коронавируса COVID-19. Об этом говорится в заявлении гендиректора компании Тима Кука, обнародованном в пятницу, 13 марта.

Читай также: Apple заплатит более 800 миллионов долларов за Wi-Fi

Отмечается, что магазины будут закрыты до 27 марта. Пользователи смогут, как и прежде, пользоваться услугами онлайн-магазина. Служба поддержки также продолжит работать онлайн.

Кук сообщил, что 13 марта 42 магазина Apple в Китае возобновили работу, которая была приостановлена в начале февраля.

“Поскольку в других местах число новых случаев заражения продолжает расти, мы предпринимаем дополнительные меры для защиты членов нашей команды и клиентов“, – отметил он.

По состоянию на 1 октября 2019 года Apple открыла 509 магазинов в 25 странах мира. Больше всего магазинов работает в США (271), Китае (42), Великобритании (38), Канаде (29) и Австралии (22). В странах бывшего СССР официальных розничных магазинов Apple нет. Компания продает товары через официальных партнеров и в онлайн-магазине.

Напомним, Apple оштрафовали на 25 миллионов евро.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в

Facebook и Telegram