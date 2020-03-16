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Apple закрыла магазины во всех странах, кроме Китая

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Все магазины Apple будут закрыты до 27 марта. Но пользователи смогут пользоваться услугами онлайн-магазина.
Американская компания Apple приняла решение временно закрыть все свои магазины
Американская компания Apple приняла решение временно закрыть все свои магазины
depositphotos.com

Американская компания Apple приняла решение временно закрыть все свои магазины в странах мира, кроме Китая, в связи с пандемией коронавируса COVID-19. Об этом говорится в заявлении гендиректора компании Тима Кука, обнародованном в пятницу, 13 марта.

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Отмечается, что магазины будут закрыты до 27 марта. Пользователи смогут, как и прежде, пользоваться услугами онлайн-магазина. Служба поддержки также продолжит работать онлайн.

Кук сообщил, что 13 марта 42 магазина Apple в Китае возобновили работу, которая была приостановлена в начале февраля.

“Поскольку в других местах число новых случаев заражения продолжает расти, мы предпринимаем дополнительные меры для защиты членов нашей команды и клиентов“, – отметил он.

По состоянию на 1 октября 2019 года Apple открыла 509 магазинов в 25 странах мира. Больше всего магазинов работает в США (271), Китае (42), Великобритании (38), Канаде (29) и Австралии (22). В странах бывшего СССР официальных розничных магазинов Apple нет. Компания продает товары через официальных партнеров и в онлайн-магазине.

Напомним, Apple оштрафовали на 25 миллионов евро.

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Теги: Apple, Китай, эпидемия, заболевание, магазины, продажи, пандемия, Тим Кук, заражение, магазин, продажа, Apple Store, Коронавирус
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