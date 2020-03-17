Нафтогаз оценил выгоду от газового контракта

Экономический эффект от нового транзитного соглашения с Газпромом может составить 25 миллиардов долларов, подсчитали в НАК.

Нафтогаз ожидает, что новый транзитный контракт с Газпромом может привести к экономическому эффекту в 25 миллиардов долларов. Об этом сообщил в Facebook исполнительный директор компании Юрий Витренко в понедельник, 16 марта.

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По его словам, на прошлой неделе завершился детальный анализ возможностей, которые открываются перед Украиной в связи с подписанием нового контракта на транзит.

“Этот анализ был передан на рассмотрение наблюдательному совету Нафтогаза. Пока могу лишь сказать, что речь идет о 25 млрд долларов в течение следующих 5 лет“, - отметил Витренко.

Напомним, в Нафтогазе назвали мифы о победе в Стокгольмском арбитраже.

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